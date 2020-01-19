Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Antalya'da piknik alanına yakın boş arazide üzeri yarı çıplak 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'da piknik alanına yakın boş arazide üzeri yarı çıplak 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.


Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mazıdağı yakınındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, piknik yapan vatandaşlar boş arazide hareketsiz halde yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35-40 yaşlarındaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
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