Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu. Yanında enjektör bulunan cesedin, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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