Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı

07.04.2022 16:20
Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı

Antalya'da, 11 ay önce boşandığı eşi ve kocasını maket bıçağı ile vücudunun birçok yerinden yaralayan eski koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da, 11 ay önce boşandığı eşi ve kocasını maket bıçağı ile vücudunun birçok yerinden yaralayan eski koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdurrezzak A. akşam saatlerinde 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye geldi. Şahıs burada eski eşi Meral D. F. (39) ve 10 gün önce evlendiği kocası Erden F. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanında bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından öfkeli eski koca, elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Yardım çığlıklarını duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meral D.F. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski koca tutuklandı

Olayın ardından eski koca suç aleti ile birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından ise bugün adliyeye sevk edilen şahsın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı
Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı
Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı
Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı

YORUMLAR
500
10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı

Erenköy, Antalya, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement