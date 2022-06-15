Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

15.06.2022 09:45
Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 kayınbiraderini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 31 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 kayınbiraderini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 31 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Ayata, taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Allah büyüktür." dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ayata'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığa, kayınbiraderleri Murat ile Ahmet Emre Alkutay'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 31 yıl hapis cezası veren heyet, Ayata'yı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira cezaya çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olay

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) evine giden M.A, 2 Aralık 2021'de pompalı tüfekle eşi ve olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ayata'nın boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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Kaynak: AA

Hayriye Alkutay, Ahmet Emre, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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