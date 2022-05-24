Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

24.05.2022 10:36
Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'da boşandığı eşini öldürmekten ve 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da boşandığı eşini öldürmekten ve 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay özetini okuyarak M.A'nın boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savcılık mütalaasına katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine giden M.A, 2 Aralık 2021'de, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Toros Dağlarındaki yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor Toros Dağlarındaki yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem olmadı Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem olmadı
Kaynak: AA

Ağırlaştırılmış Müebbet, Hayriye Alkutay, Ahmet Emre, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gösterdiğini anlattı: "Allah senden razı olsun" diyor
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement