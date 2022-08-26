Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı - Son Dakika
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Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı

26.08.2022 20:55
Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı

ANTALYA'da Boston Terrier cinsi yavru 2 köpeği elinden alındığı için bunalıma girdiği öne sürülen E.Ç. (32), çatıya çıkarak eylem yaptı.

ANTALYA'da Boston Terrier cinsi yavru 2 köpeği elinden alındığı için bunalıma girdiği öne sürülen E.Ç. (32), çatıya çıkarak eylem yaptı. Köpekleri getirilen E.Ç., yaklaşık 1,5 saatin ardından eyleminden vazgeçerken, çevredeki vatandaşlar yaşananları film izler gibi seyretti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi, Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. E.Ç., uzun süredir baktığı Boston terrier cinsi yavru 2 köpeğin kendisinden alınması üzerine bunalıma girdi. 4 katlı binanın çatısına çıkan E.Ç., köpeklerinin geri getirilmesini istedi. E.Ç.'yi çatıda görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının uç noktasında duran ve ayaklarını boşluğa sarkıtan E.Ç.'nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine itfaiye ekipleri binanın önüne şişme yatak açtı. Polisler ise yanına yaklaştırmayan E.Ç.'yi, karşı binaya çıkarak ikna etmeye çalıştı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLERÇevrede toplanan mahalle sakinleri ise yaşananları film seyreder gibi izlerler, bir yandan da cep telefonları kayıt yaptı. Caddenin bir tarafı ise ekipler tarafından güvenlik şeridiyle araç geçişine kapatıldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri refüje oturarak çatıdaki eylemi izlemeye devam etti. Yaklaşık 1.5 saat çatıda kalan E.Ç., eyleminden vazgeçmek için Boston Terrier cinsi köpeklerinin getirilmesini istedi. 2 yavru köpeğin çatıya getirilmesinin ardından eylemine son veren E.Ç., polis ekiplerince çatıdan indirildi. BRANDAYLA AMBULANSA ALINDI

Kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç., hasta taşıma brandası ile ambulansa alındı. E.Ç.'nin binadan çıkarılması sırasında çevrede toplananlar alkışlarla eylemine destek verdi.


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Kaynak: DHA

Ceyhan, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı - Son Dakika
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