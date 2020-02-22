Antalya'da botları su alan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da botları su alan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da botları su alan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

7 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Antalya'da botları su alan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaş ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ihbarını üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu Kaş Devlet Hastanesine götürülen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Suriye, Pakistan ve Afganistanlı oldukları belirtilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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