Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi - Son Dakika

Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi

24.12.2020 17:43
Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi, System.String[]

ANTALYA'da, onlarca şirket çalışanı, binanın terasında bir araya gelip, konfeti ve içeçekler eşliğinde kutlama yaptı.

ANTALYA'da, onlarca şirket çalışanı, binanın terasında bir araya gelip, konfeti ve içeçekler eşliğinde kutlama yaptı. Koronavirüse rağmen maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin unutulduğu kutlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muratpaşa ilçesindeki plazada önceki gün maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, meşalelerle kutlama yapan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza yazılmasının ardından bu kez Konyaaltı ilçesinin Liman Mahallesi'nde benzer görüntüler kaydedildi. İş merkezinin terasında bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun genelgelerini hiçe sayıp, kutlama yaptı. Konfetiler patlatıp, içeçekleriyle kadeh kaldıran grup, o anları dronla görüntületip, eğlendi.Çevre binalarda oturanlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla 'Korona partisi liman mahallesinde terasta', 'Kutlama var', 'Sosyal mesafe sıfır' diyerek, sosyal medyadan paylaştı.


Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi
Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi

Koronavirüs, Kutlama, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi - Son Dakika


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