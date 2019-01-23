Son Dakika Haberleri: Antalya'da Büfeden 13 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Büfeden 13 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Antalya'da bir büfenin demirini demir kesme makası ile keserek 13 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Büfeden 13 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Antalya'da bir büfenin demirini demir kesme makası ile keserek 13 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde bulunan bir büfede, 14 Ocak Pazartesi günü saat 03.30 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayın 3 kişi tarafından yapıldığı ve iş yerinden değişik markalarda sigara ve alkollü içecek olmak üzere toplamda 13 bin TL'lik malzeme çalındığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda yakalanan İ.K, A.Y. ve C.Ö. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin büfenin demirini kesmede kullandıkları 1 adet bir buçuk metre uzunluğunda demir kesme makası ekipler tarafından koruma altına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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