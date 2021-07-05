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Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı - Son Dakika

Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı

05.07.2021 10:33

Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı Dünyanın her yerinden toplanıp tarlalara serilen binlerce halı görsel şölen oluşturuyor İşlemlerin ardından halılar yurt dışında 15 bin liraya kadar alıcı buluyor Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde el dokuması binlerce halı ve kilim,...

Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı

Dünyanın her yerinden toplanıp tarlalara serilen binlerce halı görsel şölen oluşturuyor

İşlemlerin ardından halılar yurt dışında 15 bin liraya kadar alıcı buluyor

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde el dokuması binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı. Onlarca dönüm tarla içerisinde adeta renk cümbüşü oluşturan halılar, yurt dışında 1000 liradan 15 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor. Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 ay arasında değişiyor. Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor. Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen halılar, 1000 liradan başlayarak 15 bin liraya kadar alıcı buluyor.

"İkinci el halı ve kilimleri alarak bunları işleyip, tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz"

Karataş Mahallesi'nde 150 dönümlük buğday tarlasında halı ticareti ile uğraşan Halil Börekçi, "1970 yılından bu yana el dokuması halı ve kilimler ile uğraşıyorum. Bu işin ticaretini yapıyorum. Bu halı güneşleme işini o zamandan bu yana yapıyorum. İkinci el halı ve kilimleri alarak bunları işleyip, tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Bunları ilk aldıktan sonra sınıflara ayırıyoruz. Birinci sınıfta bulunan halı ve kilimleri sadece yıkıyoruz. Yurt dışına ihracını yapıyoruz. Tamir olacak olan halıları tamir ediyoruz. Çok yırtık olanları ise minder ve küçük kilimlere çevirip satıyoruz" dedi.

"Halılarımızın tanesi yurt dışında 100 liradan başlamak üzere 15 bin liraya kadar alıcı buluyor"

Boyalı ve beyaz halıları moda olduğu için Avrupalıların ve Amerikalıların istedikleri şekle getirdiklerini belirten Börekçi, "Daha sonra bu halıları kök boyaları ve doğal boyalar ile boyayıp boyalı halı ve kilim haline getirip bu şekilde de ihraç ediyoruz. Halı imalatı yapıyoruz. Eski halıları ilaçların içerisinde 24 saat tutarak mikroplardan arındırıyoruz. Sonra güneşin altında tutup ilaçların uçmasını sağlıyoruz. Halı ve kilimin içerisinde bulunan yabancı maddeleri uçuruyoruz. Bu bölge geceleri çok soğuk olduğu için burasını tercih ettik. Halılarımızın tanesi yurt dışında 1000 liradan başlamak üzere 15 bin liraya kadar alıcı buluyor. Bu yıl turizm bölgelerinde bulunan dükkanlar çalışmadığı için satış yapamadık. Yurt dışından toptancı müşterilerimiz gelmediği için onlara da yapamadık. Sadece internetten satış yapıyoruz. Yurt dışında bizim halılarımıza ilgi çok fazla. Dünyanın her yerinden alı alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı
Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı
Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı
Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı

Döşemealtı, Antalya, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da buğday tarlalarında 'halı mevsimi' başladı - Son Dakika


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