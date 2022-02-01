Antalya'da bulutlar Torosların eteğine kadar indi - Son Dakika

Antalya'da bulutlar Torosların eteğine kadar indi

Dünyaca ünlü sahilin hemen arkasında bulutları adeta yerlerde görenler cep telefonlarına sarıldı

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağmurun ardından bulutların dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin arkasında bulunan dağların eteklerine kadar inmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anları görenler ise cep telefonları ile sık sık fotoğraf çekindi.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk havaların ardından 2 gündür yağmurlu hava etkili oluyor. Yağmurlu hava ile birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu kentte kar bulutları dağların eteklerine kadar indi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin hemen arkasında bulunan Torosların yamaçlarında görülen bulutlar süzülerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anları gören vatandaşlar ise sık sık cep telefonları ile görüntü alarak fotoğraf çektirdi.