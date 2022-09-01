İntihar teşebbüsü ekipleri alarma geçirdi, onun ruhu bile duymadı - Son Dakika
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İntihar teşebbüsü ekipleri alarma geçirdi, onun ruhu bile duymadı

01.09.2022 10:28
İntihar teşebbüsü ekipleri alarma geçirdi, onun ruhu bile duymadı

Antalya'da bulvar üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, ekipleri alarma geçirdi.

Antalya'da bulvar üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, ekipleri alarma geçirdi. Bir sürücü kapalı kasa kamyonunu haya yastığı açılıncaya kadar şahsın altına park ederek düşmesine karşı kendince önlem alırken

tüm yaşananlara rağmen bank üzerindeki uykusundan uyanmayan vatandaş da şaşkına çevirdi.

Kamyonlu önlem

Olay, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Yaya üst geçit üzerinde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen motosikletli Yunus timi ekibi şahsı ikna etmek için uğraştı. Şahıs ikna olmayınca bulvar üzerinde trafik kapatıldı. Bu sırada şahsın düşme ihtimaline karşı bir sürücü alt geçit altına kamyonunu park etti. Sürücünün zaman zaman kamyonun üzerinden şahsı yakalamak için hamle yapması izleyenleri güldürdü. Kamyon, itfaiyenin hava yastığı açmasıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

Kimse uyandıramadı

Tüm bunlar yaşanırken yolun kenarında derin uykuya dalan bir kişi ise herkesi şaşkına çevirdi. Gelen onca ekibe ve yanından geçen araç seslerine rağmen olay boyunca uykusundan uyanmayan vatandaş pes dedirtti. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs ise kısa bir süre sonra ekipler tarafından ikna edilerek polis karakoluna götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın isminin Onur G. (33) olduğu ve bir süredir ailevi sorunları olduğu öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar teşebbüsü ekipleri alarma geçirdi, onun ruhu bile duymadı - Son Dakika

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