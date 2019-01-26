Son Dakika Haberleri: Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (3)

Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (3)

1 saat önce

KEMER DEVLET HASTANESİ'Nİ VURAN HORTUM KAMERADAAntalya'da geçen perşembe Kemer Devlet Hastanesi'ne zarar veren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (3), System.String[]
KEMER DEVLET HASTANESİ'Nİ VURAN HORTUM KAMERADA

Antalya'da geçen perşembe Kemer Devlet Hastanesi'ne zarar veren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hortumun etkisiyle hastanenin camlarının kırıldığı, dışarıdaki trafik dubaları ve çöp bidonunun savrulduğu görülüyor. Hastanedeki hasta yakınlarının panikle kaçıştığının yer aldığı görüntülerde, rüzgarın sürüklediği bir kadının diğer hasta yakınları tarafından binanın içine alınmaya çalışıldığı anlar da bulunuyor.

BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Diğer yandan, Kemer'de kuvvetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle ara verilen Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

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