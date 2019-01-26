Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (3)

KEMER DEVLET HASTANESİ'Nİ VURAN HORTUM KAMERADAAntalya'da geçen perşembe Kemer Devlet Hastanesi'ne zarar veren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KEMER DEVLET HASTANESİ'Nİ VURAN HORTUM KAMERADA



Antalya'da geçen perşembe Kemer Devlet Hastanesi'ne zarar veren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hortumun etkisiyle hastanenin camlarının kırıldığı, dışarıdaki trafik dubaları ve çöp bidonunun savrulduğu görülüyor. Hastanedeki hasta yakınlarının panikle kaçıştığının yer aldığı görüntülerde, rüzgarın sürüklediği bir kadının diğer hasta yakınları tarafından binanın içine alınmaya çalışıldığı anlar da bulunuyor.



BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI



Diğer yandan, Kemer'de kuvvetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle ara verilen Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.





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