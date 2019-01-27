Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (4)ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİKemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (4)



ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Bugün yapılan çalışmalarda Ağva Deresi ile deniz arasındaki 5 kilometrelik alanda arama yapıldı. Arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, jandarmanın kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı 4 dalgıcın da aralarında bulunduğu 180 kişilik ekip katıldı.



BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI



İki arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar dere kenarında izledi. Askerlerden bilgi alan Acar'ın ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Acar, bir ara dere kenarında oturarak jandarmaları gözledi.

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