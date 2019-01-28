Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (2)
1 saat önce
BUSE'Yİ DEREYE SAVURAN HORTUM 4 KİLOMETRE UZAKTAN GELMİŞAntalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü Kader Buse Acar ve annesi Ayla Akkın'ı Ağva Deresi'ne sürükleyen hortumun, olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 yıllık Phaselis Antik Kenti'nde başladığı belirlendi.
BUSE'Yİ DEREYE SAVURAN HORTUM 4 KİLOMETRE UZAKTAN GELMİŞ Antalya
'nın Kemer
ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü Kader Buse Acar ve annesi Ayla Akkın'ı Ağva
Deresi'ne sürükleyen hortumun, olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 yıllık Phaselis Antik Kenti'nde başladığı belirlendi. Hortumun, Olimpos
Beydağları Milli Parkı içinde yaklaşık 4 kilometre karada ilerleyerek Ağva Deresi'ne ulaştığı belirtildi. İlk tespitlere göre hortumun güzergahındaki yaklaşık 1500 çam ve sedir ağacını devirdiği tespit edildi, antik kentte ise bir zarar olmadığı belirlendi.
Kemer Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri, hortumun ormana verdiği zararı tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Diğer yandan hortumun dereye sürüklediği araçtan yaralı kurtulan Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın'ın tedavi Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde sürüyor. Akkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:34 Kaynak: DHA
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