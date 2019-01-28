Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (4)
56 dakika önce
ARAMA ÇALIŞMALARINA YARINA KADAR ARA VERİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA YARINA KADAR ARA VERİLDİ Antalya
'nın Kemer
ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Gün boyu yapılan çalışmaları değerlendiren ekipler, yarın yapılacak çalışmaların başlangıç noktası konusunda fikir alışverişinde bulundu.
ANNE TABURCU EDİLDİ
Diğer yandan Acar'ın Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde tedavi gören annesi Ayla Akkın, taburcu edildi. Doç.Dr. Hakan Çakın, Ayla Akkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İki haftada bir kontrol için gelecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:07 Kaynak: DHA
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