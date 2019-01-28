Son Dakika Haberleri: Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (4)

Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (4)

56 dakika önce

ARAMA ÇALIŞMALARINA YARINA KADAR ARA VERİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Antalya'da Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı (4), System.String[]
ARAMA ÇALIŞMALARINA YARINA KADAR ARA VERİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Gün boyu yapılan çalışmaları değerlendiren ekipler, yarın yapılacak çalışmaların başlangıç noktası konusunda fikir alışverişinde bulundu.

ANNE TABURCU EDİLDİ

Diğer yandan Acar'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören annesi Ayla Akkın, taburcu edildi. Doç.Dr. Hakan Çakın, Ayla Akkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İki haftada bir kontrol için gelecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Kemer, Antalya, Güncel
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