Antalya'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılığa ceza - Son Dakika
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Antalya'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılığa ceza

6 saat önce

Antalya'da büyü bozma bahanesiyle 2 milyon lira civarında haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan sanık 75 yıl, eşi 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da

Antalya'da büyü bozma bahanesiyle 2 milyon lira civarında haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yargılanan sanık 75 yıl, eşi 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Tali Yüksel Yeşilot ile tutuksuz sanık Öznur Yeşilot, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Tali Yüksel Yeşilot, kimseyi rızası dışında istismar etmediğini ve dolandırmadığını öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tali Yüksel Yeşilot'a, müştekiler S.O, F.G, S.O, İ.O, E.O, E.O, H.Ş, H.Z.G. ve F.U'yu "Dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. Sanık, E.O, H.Ş, F.U. ve H.Z.G'ye yönelik "Nitelikli ve basit cinsel istismar" suçundan da 56 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Öznur Yeşilot'a ise "Nitelikli dolandırıcılık"tan 19 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Antalya'da çok sayıda kişiyi "cin çıkarma" ve "büyü bozma" seansları düzenleyerek dolandırdığı iddiasıyla Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot yakalanmıştı.

Bir müştekinin sanıklara toplamda 2 milyon lira, diğer 7 mağdurun ise 1000 ile 21 bin lira arasında değişen miktarlarda para verdiği ileri sürülmüştü.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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