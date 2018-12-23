Antalya'da Büyük İkramiye İçin Uzun Kuyruklar Oluşturuldu
1 saat önce
Turizmin başkenti Antalya'da yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran vatandaşlar, bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Turizmin başkenti Antalya
'da yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran vatandaşlar, bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye
genelinde olduğu gibi Antalya'da da çeşitli hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bazı mağaza sahipleri vitrinlerini kırmızıya bürüdü, caddelerde ve sokaklarda ışıklandırma çalışmaları başladı, otellerin yılbaşı konsepti hazırlanmaya başlandı.
Bunların yanı sıra yılbaşının vazgeçilmezi olan milli piyango biletleri de stantlardaki yerini aldı. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran vatandaşlar, Muratpaşa
Kazımözalp Cadesi'nde (Kapalıyol) bulunan bilet bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşların bilet almak için kalabalık oluşturmasının, sokağın akışını etkilediği de görüldü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:54 Kaynak: İHA
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