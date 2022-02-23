Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı

23.02.2022 12:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 büyükbaş hayvan çalan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 büyükbaş hayvan çalan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde Abdil Keçer'in ahırından 2 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, sığırları çalan A.E, E.A. ve Ş.A'nın Isparta'nın Keçiborlu ilçesine gittiklerini belirledi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerden A.E. ile Ş.A. gözaltına alındı. E.A'nın yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde E.G'ye sattıkları belirlenen hayvanlar sahibine teslim edildi.

E.G. hakkında da hırsızlık malı satın alma suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı
Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı
Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı

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Hisarcık, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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