ANTALYA'DA CADDE ORTASINDA SOPALI KAVGA - Son Dakika

Antalya'da iki grup arasında nedeni bilinmeyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Grup içinde beyaz tişörtlü bir genç yumrukların hedefi olunca, elindeki sopayla diğer tarafa saldırdı. O anları çevre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Cadde ortasındaki kavga, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman mahallesinde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar ellerine aldıkları sopalarla kendini korumaya çalışırken grup içinde beyaz tişörtlü bir genç yumrukların hedefi oldu. Başına aldığı darbelerle çılgına dönen genç, kendine yumruk atanlara sopayla defalarca vurdu. İki grup arasında cadde ortasındaki kavga bir süre sonra yatışırken o anları çevre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, Liman mahallesinde sebebi belli olmayan kavga diye paylaştı.