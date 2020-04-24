Antalya'da cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

Antalya'da cadde ve sokaklar bomboş

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücaedele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

Yağmurlu bir güne uyanan Antalya'da Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Saat Kulesi, 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı ve Işıklar caddeleri gibi merkezi ve yoğun noktalarda insan ve araç trafiği neredeyse tamamen durdu. Sokak hayvanlarının dışında hareketliliğin olmadığı cadde ve kavşaklarda polis ve zabıta ekipleri kısıtlama nöbetine devam etti. Kısıtlama nedeniyle dükkan ve iş yerleri de kepenklerini açmadı. Kuyumcular çarşısı ve ayakkabıcılar çarşısında boş tezgahlar göze çarptı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağmurlu havada ıssız haliyle görüntülendi.