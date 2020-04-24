Antalya'da cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağmurlu havada ıssız haliyle görüntülendi.

Antalya 'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücaedele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

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