Caddede bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

ABD'den küstah Türkiye raporu! Bu suçlama ilk kez bir NATO ülkesine yapılıyor

Bacağından yaralanan Nurdoğan K. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi'nde Nurdoğan K. henüz belirlenemeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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