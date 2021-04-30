ANTALYA'DA CADDELER DOLU, MEYDANLAR BOŞ - Son Dakika

Antalya'da kısıtlamanın ilk günü ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, iç kesimlerde trafik denetimlerinin sıkılaştırıldığı gözlendi. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler güneşlenip denize girdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma, dün saat 19.00 itibariyle başladı. Antalya'da sabah saatlerinde, özellikle ana caddelerde yaşanan trafik yoğunluğu dikkati çekerken, emniyet güçleri denetimlerini sıkılaştırdı. Araç kuyruğunun oluştuğu caddelerde kısıtlamadan muafların çokluğu nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtildi. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kaleiçi sessizliğe bürünürken, oluşturulan kontrol noktalarında 'sokağa çıkma belgesi' olmayanlara cezai işlem uygulandı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı. Tatil için kente gelen turistler, çocuklarıyla geldikleri sahilde güneşlenip denize girdi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizden denetimlerini sürdürdü.