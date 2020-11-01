Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı - Son Dakika

ANTALYA'da her yıl 'Cadılar Bayramı' etkinliklerinin merkezi olan Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bu yıl da kutlamalar yapıldı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarında 'Halloween Party' etkinlikleri düzenlendi. Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken; turistler ve vatandaşlar da 'Cadılar Bayramı' kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görülen partiler, gece geç saatlere kadar sürdü.