Antalya'da çağla sezonu açıldı...Kilosu 30-40 liradan satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Antalya'da çağla sezonu açıldı...Kilosu 30-40 liradan satılıyor - Son Dakika

Antalya'da çağla sezonu açıldı...Kilosu 30-40 liradan satılıyor

6 saat önce

Antalya'da çağla sezonu açıldı.

Antalya'da çağla sezonu açıldı...Kilosu 30-40 liradan satılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Çağla ağaçları ilk meyvelerini verdi. Çağla bademi olarak da bilinen meyvenin kilosu 30-40 liradan satılıyor.

Akdeniz'in bölgesinin ılıman iklimi ile bilinen Serik'te, havaların ısınmasıyla, çağla bademi meyve vermeye başladı. Bir nevi baharın gelişini simgeleyen ve sağlık açısından faydaları olan çağla, lezzetiyle de tercih ediliyor.Çağla, müdavimleri için tezgahlarda yerini de aldı. Serikte manavlık yapan Haşim Balaban, "6 yıldır manavcılık yapıyorum. Çağla şu an tam mevsimidir. 30 ila 40 arasında fiyatları değişiyor" şeklinde konuştu.

Çağlanın müdavimi olduğunu belirten Osman Civar ise, "Bu çağla 80 lirayken almaya başlıyorum. Çağlayı çok seviyorum. Şimdi fiyatlar düştü. Bunun çok büyük lezzeti var. Hem çiğ badem niyetine girdiğinden, vazgeçilmez dayanılmaz bir şey" dedi.

Antalya'da çağla sezonu açıldı...Kilosu 30-40 liradan satılıyor

Antalya, Akdeniz, serik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:52 Kaynak: İHA

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