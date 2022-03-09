Çaldığı cüzdandaki kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çaldığı cüzdandaki kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evden cüzdan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Cüzdandaki kredi kartı kullanılarak bir marketten alışveriş yapıldığını tespit eden ekipler, marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı U.Ü'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında yakalanan şüphelinin üzerinden müştekiye ait kredi kartı ele geçirildi.
Şüphelinin marketten alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan, müştekinin cüzdanından 1000 liranın da çalındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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