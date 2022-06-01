Antalya'da çaldığı kamyonla hırsızlık yapmaya çalışan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çaldığı kamyonla şantiyeden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kınık Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki 07 AOK 85 plakalı kamyonu çalan M.Ç, yakındaki bir şantiyede bulunan malzemeleri kamyona yüklemeye çalıştı.

Bekçinin durumu fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaşan M.Ç, kamyonu çaldığı iş yerinin önüne park ederek kaçtı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.