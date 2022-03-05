Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

05.03.2022 19:47
Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Antalya'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde M.B'nin cebindeki telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenin M.Ş'yi, çaldığı telefonu satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı Güzellik merkezi çalışanları sözleşme imzalatıp, rakamlarla oynayarak dolandırmış Güzellik merkezi çalışanları sözleşme imzalatıp, rakamlarla oynayarak dolandırmış

Asayiş Şube Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Dolandırıcılık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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