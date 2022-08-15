Kalkan Mahallesinde E.T., motosikletinin evinin önünden çalınması üzerine olayı jandarmaya bildirdi. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada motosikletin H.Y ve R.G., tarafından satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalınan motosiklet jandarmanın dikkatiyle bulundu - Son Dakika

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