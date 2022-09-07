Çalınan bisikletini satmaya çalışanı buluşma ayarlayıp polise yakalattı

ANTALYA'da çalınan 20 bin liralık bisikletinin, internette 'özenle kullanıldı' yazılarak satılmaya çalışıldığını gören Tolga Kaya, pazarlık sonucu 14 bin liraya anlaşıp, satıcı K.A. ile buluşma ayarladı. Buluşma noktasında bekleyen sivil polisler, çalıntı bisikleti satmaya çalışan K.A.'yı gözaltına aldı.

Muratpaşa ilçesinde 6 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, evine gelen Tolga Kaya, bisikletini 1'inci kata çıkarıp zincir kilitle kilitledi. Sabah evden çıkan Kaya, değeri yaklaşık 20 bin lira olan bisikletini göremeyince polise haber verdi. Gelen polisler, zincir kilidin kesilerek bisikletin çalındığını belirledi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tolga Kaya ise sosyal medyada bisikleti çalınan kişiler için destek olan bir grup buldu. Burada yazılanlardan yola çıkan kaya, olaydan bir gün sonra önce hurdacı ve bit pazarlarını gezdi, ancak sonuca ulaşamadı. Tolga Kaya, aynı gece bir internet sitesinde bisikletinin 1750 liraya satılmaya çalışıldığını gördü, ama ilan hemen silindi. Bunun üzerine Kaya, iki gün boyunca tüm internet sitelerindeki bisiklet ilanlarını inceledi.'ÖZENLE KULLANILDI' YAZARAK İLANA KOYMUŞKaya, ikinci günün sonunda bir sitede ilan veren K.A.'nın bisikletini, 'Takas olur. Bisiklet özenle kullanıldı. Ama yılların yıpranmasından dolayı çizikleri mevcut' yazarak 14 bin 800 liraya satmaya çalıştığını gördü. Bunun üzerine satıcıya mesaj atan Kaya, uzun süre pazarlık ederek bisikletin ne durumda olduğunu sordu. Pazarlık sırasında K.A., elinde başka bisikletler de olduğunu söyledi.SİVİL POLİSLERLE BULUŞMAYA GİTTİPazarlığın ardından Kaya, bisikleti denemek istediğini söyleyerek bir buluşma ayarlamak istedi. Diğer yandan durumu polise bildiren Kaya, arkadaşlarıyla buluşma noktasına gitti. Bisikletin kendi bisikleti olduğundan emin olan Kaya görüşürken, önlem alan sivil polisler K.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan K.A., bisikleti uygun fiyatlı bir başkasından aldığını ve satmaya çalıştığını söyledi. İfadesi alınan K.A. serbest bırakıldı. Kaya, bisikletini artık evinde saklayacağını söyledi.20 BİN LİRALIK BİSİKLETİ 1750 LİRA SATMAYA ÇALIŞTIÖnce hurdacıları gezdiğini aktaran Tolga Kaya, "Bisikletim kalın bir zincirle bağlıydı ve diğer tüm bisikletleri es geçip benim bisikletimi çaldılar. Polise başvurdum, ifade verdim. Tavsiyeler üzerine bit pazarı, hurdacı gibi yerleri gezdim ancak bulamadım. Sosyal medyadan bisiklet hırsızlıklarına karşı kurulan gruba katıldım. Buradan gördüklerimle internetteki pazar yeri uygulamalarına baktığımda, bisikletimi 1750 liraya ilanda gördüm. Ancak ilan hemen kaldırıldı" dedi.ALICIYMIŞ GİBİ PAZARLIK YAPTISatış yapılabilecek uygulamaların tamamını takibe aldığını belirten Kaya, "İki gün sonra bisikletimin başka bir ilanda 14 bin 800 liraya satılmaya çalışıldığını gördüm. Satıcıyla alıcı gibi uzun bir pazarlık yaptık. Alıcıymış gibi soğukkanlı davranıp karşıdaki kişiyi beklettik. Şüphelenmesin diye pazarlık sürecini 1 güne yaydık. En sonunda bisikleti denemek istediğimizi söyleyip kaparo göndermek istedik. Bilgilerini vermek istemediği için kaparoyu kabul etmedi" diye konuştu.'KONUŞURKEN POLİS GELDİ'Yakalanan kişinin bisikleti çalan kişi olmadığını söyleyen Kaya, "Ertesi gün buluşma noktasında bisikleti görünce emin olduk. Zaten polise haber vermiştik. Biz kişiyle konuşurken polisler gelip yakaladı. Biz de bisikletimize kavuştuk. Çalan kişi değilmiş, ancak çalıntı malı 1 gün sonra alıp satmak istiyor" dedi.'BELİRLİ NOKTALARI DÜZENLİ KONTROL EDİYORUZ'Sosyal medyada bisikleti çalınan kişileri buluşturan grubun kurucusu Efe Efetürk, bisikleti çalınanlara destek ve yardımcı olmak adına sosyal medyada böyle bir oluşuma gittiklerini söyledi. Efetürk, "Belirli noktaları düzenli kontrol ederek bilgiler paylaşıyoruz. Tolga arkadaşımız da bize ulaştı ve onunla bilgiler paylaşarak bisikleti bulmasına yardımcı olduk" diye konuştu.'HİÇBİR KİLİT GÜVENLİ DEĞİLDİR'

Bisiklet kilitlerinin güven vermediğini söyleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu da "Herkes zincir kilitlerin çok sağlam olduğunu düşünür ama bir demir makasıyla kesilebiliyor. Bu nedenle aslında hiçbir kilit güvenli değil. Hırsızlara kilit dayanmıyor. Bisikletler de artık araç fiyatlarına ulaşmış durumda. Bu tarz hırsızlık durumlarında lütfen kimse tek başına müdahale etmesin" dedi.