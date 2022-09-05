Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü - Son Dakika
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Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü

05.09.2022 10:47
Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü

Antalya'da çalınan köpeğini geri almak isterken bıçaklanan Levent Tufan (45), adeta ölümden döndü.

Antalya'da çalınan köpeğini geri almak isterken bıçaklanan Levent Tufan (45), adeta ölümden döndü. Sol dizinin altında bıçaklanan ve 2 saate yakın operasyonun ardından taburcu olan adam, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 29 Ağustos tarihinde Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Levent Tufan'ın (45) köpeği bir süre önce ortadan kayboldu. Köpeğinin daha önce de kaybolduktan sonra bulunduğu yerde olma ihtimali üzerine Boğaçayı köprü altına giden Tufan, köpeğini burada tanımadığı bir şahsın yanında gördü. Köpeğini almak isteyen Tufan ile yabancı uyruklu şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs Tufan'ı elinde bulunan bıçak ile sol dizinin altından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahile gelen sağlık ekipleri, Tufan'a ilk yardımı yaptıktan sonra sedyeye aldı.

Bir an olsun yanından ayrılmadı

Saldırıya rağmen köpeğini vermeyen Tufan, vatandaşların da yardımıyla ambulansa götürülürken sedyeyi takip eden Tufan'ın köpeği, sahibinin bir an olsun başından ayrılmadı. Sahibini ambulansın olduğu noktaya kadar takip eden köpek, Tufan'ın yakını tarafından olay yerinden götürüldü. Ayağından aldığı darbe sonrası tedavisi tamamlanan Tufan taburcu oldu. Kendisini bıçaklanan şahsın serbest bırakıldığını öğrenen Tufan, duruma isyan etti.

"Ben olaya suçüstü yapmak istedim"

Yaşananları anlatan Levent Tufan, "Köpeğimle beraber yaşıyorum. Bizi herkes bilir. Ben köpeğime tasma takmam. Herkes tarafından bilinen bir hayvandır. Ben bu şahsın köprü altında yaşadığını bilmiyordum. 3-4 kere benim köpeğimi çaldığına tanık oldum. Arkadaşlarım bulup getirdi, hayvanı oraya bağlayarak eziyet etmiş. Olay günü köpeğim yine kayıp oldu. Ben olaya suçüstü yapmak istedim. Koşarak oraya gittim. Köpeğimiz görür görmez aramızda boğuşma oldu. Elinde bıçağı gördüm. Sonra bizim dengemiz bozuldu. Beraber yuvarlandık. Daha sonra elindeki bıçağı bana diz altında birkaç kez soktu, sonra kaçtı" dedi.

"Tehlike devam ediyor"

Şahsın daha sonra serbest bırakıldığını duyduğunu belirten Tufan, "Nasıl olur dedim. Aynı bölgede geziyormuş. Burası temiz bir bölgedir. Tehlike devam ediyor. Rahat rahat gezmesi benim gibi insanların vicdanlarını rahatlatmamıştır. Tutuklanmasını talep ettim. Sol diz altıma 40-50 santim et bıçağı ile bıçakladı. Boğuşma sırasında olmadı, direk bıçakladı. Doktor da aldığım darbeye şaşırdı. Tekrar bir ameliyat olabilirim. 2 saate yakın ameliyat oldum. Damar kesinlerinden çok kan kaybı oldu" sözlerine yer verdi.

Köpeğinin kendisini bırakmadığını belirten Tufan, "Köpek bizim canımız. Benim yanımdan hiç ayrılmadı. Beni yalayarak tedavi etmeye çalıştı. Sonra beni ayağa kaldırmaya çalıştığını düşündüm. Onun da canı yanmış belli. Bu işin cezasız kalması beni daha da çok yaraladı" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan köpeğini kurtarmak isterken bıçaklanıp ölümden döndü - Son Dakika

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