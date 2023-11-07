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Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi - Son Dakika

Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:51

Antalya'da dün gece park ettiği aracını evinin önünde bulamayan bir vatandaş hemen ekiplere haber verdi. Çalınan araç polisler tarafından kısa sürede bulunurken, otomobilini almaya gelen şahıs hırsızın direksiyon üzerinde bıraktığı sürprizi görünce kahkaha attı. Aracına kavuşan Orhan Alaca, "Direksiyonun hemen üzerinde bir tane ayıcık bulduk. Sanırım hırsız anahtarı aracın içerisinde bıraktığım için bana bir mesaj vermek istedi" dedi.

Antalya'da gece saatlerinde çalınan otomobil, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede bulundu. Ekiplerin haber vermesi ile otomobilini almaya gelen Orhan Alaca, hırsızın direksiyon üzerinde bıraktığı oyuncak ayıcığı görünce kahkaha attı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesinde Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; gece işten evine gelen Orhan Alaca öğle saatlerinde uyandığında otomobilini yerinde göremedi. Alaca, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından polis merkezine giden Alaca, otomobilin bulunması için şikayette bulundu.

Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi

EKİPLER ARACI BULDU

İhbarın ardından Antalya Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hızlıca devreye girdi. Ekipler cadde üzerinden çok sayıda kamera görüntüsünü izleyerek, aracın Yeşildere Mahallesine girdiğini tespit etti. Mahallenin ara sokaklarında yapılan araştırmada araca 1176 sokak üzerinde boş arazide park halinde bulundu. Hırsızın ise otomobil içerisinde unutulan anahtar sayesinde otomobili çalıştırdığı öğrenildi.

Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi

HIRSIZ DİREKSİYON ÜZERİNE AYICIK BIRAKMIŞ

Otomobilde yapılan incelemede hırsızın ortada bulunan konsolu aldığı öğrenildi. Haber verilmesi ile olay yerine araç sahibi Orhan Alaca da geldi. Yapılan incelemede bir detay ise gözlerden kaçmadı, hırsızın gitmeden önce direksiyon üzerine ayıcık bıraktığı görüldü. Hırsızın ayıcık ile kendisine bir ders vermek istediğini belirten Alaca, kahkaha attı.

Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi

"SANIRIM HIRSIZ BANA MESAJ VERMEK İSTEDİ"

Yaşanılanları anlatan Orhan Alaca, "Dün gece işten geldim, aracımı park ederek evime çıktım. Öğle saatlerinde uyanarak aracıma doğru baktım, yerinde göremedim. Polis ekiplerine haber vererek, karakola şikayetçi oldum. Oto Hırsızlık ekipleri kısa surede aracımı buldular, ortada konsol vardı onu almışlar. Başka bir şey almamışlar, direksiyonun hemen üzerinde bir tane ayıcık bulduk. Sanırım hırsız anahtarı aracın içerisinde bıraktığım için bana bir mesaj vermek istedi" dedi.

Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan aracı bulunan vatandaş, hırsızın sürprizini görünce kahkaha attı: Sanırım bana mesaj vermek istedi - Son Dakika
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