Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da çaldıkları motosikletle 5 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma sonucu, çaldıkları motosikletle Aksu, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 5 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen B.P. ve Ş.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
- Kaynak: AA
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