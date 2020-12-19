Çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayının zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma sonucu, çaldıkları motosikletle Aksu , Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 5 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen B.P. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Antalya 'da çaldıkları motosikletle 5 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

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