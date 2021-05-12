Son dakika haberleri: Çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Sarılar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Pars (38), üçüncü katta tahta kalıpları yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştü.
İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Pars'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Pars'ın cenazesi otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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