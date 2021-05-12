Son dakika haberleri: Çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Pars'ın cenazesi otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Pars'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sarılar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Pars (38), üçüncü katta tahta kalıpları yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştü.

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