İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

17.04.2023 18:07
İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

Antalya'da 68 yaşındaki inşaat işçisi, çalıştığı inşaatın üçüncü katında dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşen yaşlı adam, oracıkta yaşamını yitirdi.

Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda inşaat çalışanı Şemsi Taşdemir (68) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Taşdemir'in düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Taşdemir'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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