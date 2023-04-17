Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda inşaat çalışanı Şemsi Taşdemir (68) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Taşdemir'in düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Taşdemir'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika