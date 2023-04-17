İnşaatta dengesini kaybeden yaşlı adam, 3 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda inşaat çalışanı Şemsi Taşdemir (68) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Taşdemir'in düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Taşdemir'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.