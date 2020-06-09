Antalya'da cam silerken iş yerinin çatısına düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Şahin, itfaiye ekiplerinin merdivenle ulaştığı çatıdan indirildi. İki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya 'da birinci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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