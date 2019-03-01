Antalya'da Cami Avlusunda Bulunan Bebeğin Cenazesi Defnedildi
24 dakika önce
Antalya'da cami avlusunda ölü bulunan bebeğin cenazesi toprağa verildi.
Antalya'da cami avlusunda ölü bulunan bebeğin cenazesi toprağa verildi.
Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camisi'nde, 9 Şubat'ta görevli müezzin tarafından teneşir masası üzerinde ölü bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurum Morgundan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürülüğü ekiplerince alındı.
Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümünde defnedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bebeği bırakan kişi yada kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA
İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı