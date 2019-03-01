Son Dakika Haberleri: Antalya'da Cami Avlusunda Bulunan Bebeğin Cenazesi Defnedildi

Antalya'da Cami Avlusunda Bulunan Bebeğin Cenazesi Defnedildi

24 dakika önce

Antalya'da cami avlusunda ölü bulunan bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Antalya'da Cami Avlusunda Bulunan Bebeğin Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Antalya'da cami avlusunda ölü bulunan bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camisi'nde, 9 Şubat'ta görevli müezzin tarafından teneşir masası üzerinde ölü bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurum Morgundan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürülüğü ekiplerince alındı.

Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümünde defnedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bebeği bırakan kişi yada kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Merkez, Konyaaltı, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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