Antalya'da cami avlusunda işlenen cinayetin sanığının 18 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Antalya'da cami avlusunda bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nin avlusunda Bekir Veziroğlu'nu (41) bıçaklayarak öldüren Mustafa A. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, belirli bir adresi bulunmayan sanık ile Bekir Veziroğlu arasında olay günü cami avlusunda kalıp kalamayacağı konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Veziroğlu'nun sanık Mustafa A'yı bıçakla sağ baldırından yaraladığı, sanığın da eline geçirdiği sopa ile maktulün kafasına, koluna ve göğüs kısmına vurarak onu öldürdüğünün belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediği ancak ilk haksız hareketin kimden geldiği saptanamadığından sanık lehine "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kültür Mahallesi'ndeki Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nin avlusunda, 27 Haziran 2021'de, Bekir Veziroğlu ile evsiz olduğu öğrenilen Mustafa A. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada, başına sopa darbesi alan Veziroğlu, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Veziroğlu, özel bir hastanede 2,5 ay süren tedavisine rağmen kurtarılamamıştı.

Davanın ilk duruşması 12 Mart 2022 tarihinde görülecek.