Son Dakika Haberleri: Antalya'da Cami Avlusunda Ölü Bebek Bulundu

Antalya'da Cami Avlusunda Ölü Bebek Bulundu

13 dakika önce

Antalya'da caminin avlusuna bırakılmış ölmüş bebek bulundu.

Antalya'da Cami Avlusunda Ölü Bebek Bulundu, System.String[]
Antalya'da caminin avlusuna bırakılmış ölmüş bebek bulundu.

Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camisi'nde görevli müezzin, sabah namazı sonrası teneşir masası üzerinde örtü olduğunu fark etti. Kaldırdığı örtünün altında hareketsiz yatan bir bebek olduğunu gören müezzin, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.

Sağlık ekibi, 5 aylık olduğu tahmin edilen ve ağzından kan gelen erkek bebeğin altı saat kadar önce hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için cami ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Merkez, Konyaaltı, Polis, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Cami Avlusunda Ölü Bebek Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]