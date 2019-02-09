Antalya'da Cami Avlusunda Ölü Bebek Bulundu
13 dakika önce
Antalya'da caminin avlusuna bırakılmış ölmüş bebek bulundu.
Antalya
'da caminin avlusuna bırakılmış ölmüş bebek bulundu. Konyaaltı
ilçesindeki Arapsuyu Merkez
Camisi'nde görevli müezzin, sabah namazı sonrası teneşir masası üzerinde örtü olduğunu fark etti. Kaldırdığı örtünün altında hareketsiz yatan bir bebek olduğunu gören müezzin, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.
Sağlık ekibi, 5 aylık olduğu tahmin edilen ve ağzından kan gelen erkek bebeğin altı saat kadar önce hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. Polis
ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için cami ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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