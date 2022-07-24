Antalya'da çamlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da çamlık alandaki yangın kontrol altına alındı

24.07.2022 14:56
Antalya'da çamlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangınında 1 hektar kızılçam ormanı küle döndü.

Antalya'da çıkan orman yangınında 1 hektar kızılçam ormanı küle döndü. Çıkış sebebi araştırılan yangında bölgede safari turu yapan bir ATV aracı da yandı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çamlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağlık ve kumsal alan olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlarla ulaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Yangına 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter, 4 uçak, 2 yer söndürme ekibi yönlendirildi. Yangında 50 personel görev yaptı.

Yangını gören vatandaşlar ise ellerine aldıkları kürek ve su bidonları ile müdahale etti. Havadan sık sık helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

"Yangın yol kenarında başladı"

Yangında ekiplere yardımcı olan Sıraç Çevik, "Yangın yol kenarında başladı. Yoldan böyle geldi. Yol kenarında çok cam şişe var. Söndürmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarla birlik olduk. Biz geldikten 5 dakika sonra hava araçları geldi. Yolda çok araç vardı. Ekipler gelmekte zorlandı" dedi.

"Birkaç safari yapan arkadaşlardan birisinin aracının motoru arıza yapıyor"

Yangının ATV'den kaynakladığını öne suren Emre Başkaya, "Bölge zaten ATV araçlarına müsait bir alan. Birkaç safari yapan arkadaşlardan birisinin aracının motoru arıza yapıyor. Oradan çıkan yangından diğer araçlara sıçrıyor. Daha sonra yangın diğer araçlara sıçrıyor. Birden alev alıyor. 2 saatlik süreçte soğutma çalışmaları başladı. Biz de kürek ve kumla söndürme çalışmalarına yardımcı olduk" dedi.

Yangında 1 hektar kızılçam alanı yanarken, bölgede safari turu yapan bir ATV aracı da küle döndü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çamlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çamlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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