Antalya'da Çamlık Yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre yangın, Konyaaltı Belediyesi'nin arka tarafında bulunan çam ağaçlarının bulunduğu alanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında, rüzgarın etkisiyle alevler birden yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin etkisiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ANTALYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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