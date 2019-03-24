Son Dakika Haberleri: Antalya'da Çamlık Yangını

Antalya'da Çamlık Yangını

14 dakika önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da Çamlık Yangını, System.String[]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Konyaaltı Belediyesi'nin arka tarafında bulunan çam ağaçlarının bulunduğu alanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında, rüzgarın etkisiyle alevler birden yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin etkisiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

İtfaiye, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:12:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Çamlık Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]