Antalya'da canlı yayında kızının duşta olduğunu söyleyen anne, çocuğun velayetini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Antalya'da canlı yayında kızının duşta olduğunu söyleyen anne, çocuğun velayetini kaybetti

Antalya'da canlı yayında kızının duşta olduğunu söyleyen anne, çocuğun velayetini kaybetti

26.06.2023 16:00

Antalya'da bir kadın, canlı yayında sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğunu söyleyince devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki kızın velayeti, babasına verildi. Baba, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Antalya Barosu da şikayetçi oldu. Soruşturma sonucunda çocuk koruma altına alındı ve mahkeme ara kararıyla velayet babaya verildi.

ANTALYA'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki M.A.A.'nın velayeti, mahkemenin ara kararıyla babasına verildi.

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDUCanlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.SAVCILIKTAN KORUMA KARARI

Şikayet üzerine nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam tarafından M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde açılan davada mahkeme ara kararıyla, 7 yaşındaki kızın velayetinin baba Muhammed A.'ya verilmesini kararlaştırdı. Geçen Ramazan Bayramı'nda yaşanan olay sonrası, Muhammed A. ve yakınlarının hukuki mücadelesi neticesinde, bir süre devlet koruması altında tutulan küçük kız çocuğu, Kurban Bayramı'ndan itibaren babasının yanında olacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da canlı yayında kızının duşta olduğunu söyleyen anne, çocuğun velayetini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Gram altın yeni rekor kırarak 1600 lirayı aştı
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt
18:38 Lig başlamadan gerilim başladı! Edin Dzeko'dan Erden Timur'a bomba yanıt
18:02 Rusya'da paralı ordu Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama: Hedefimiz Putin'i devirmek değildi
17:58 Son Dakika: Rusya'da Prigojin'den isyan sonrası ilk sözler: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecekti
17:24 İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek
17:20 Yeri ve zamanı belli oldu! İşte Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüşeceği tarih
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı: Wagner faaliyetlerine devam edecek
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 19:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da canlı yayında kızının duşta olduğunu söyleyen anne, çocuğun velayetini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement