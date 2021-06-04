Antalya'da çantasında ruhsatsız tabanca bulunan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde çantasında ruhsatsız tabanca bulunan yolcu, gözaltına alındı.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki X-Ray cihazından geçen E.A'nın çantasında silaha benzer bir cisim tespit eden özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin çantada yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.
Yolcu, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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