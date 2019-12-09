Son Dakika › Güncel › Antalya'da çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı - Son Dakika
Antalya'da çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
6 saat önce
Antalya'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Antalya'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki Hayrullah K'ye ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada yaklaşık 5 kilo skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hayrullah K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi