Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü - Son Dakika
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Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü

28.03.2022 15:59
Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tarla sürerken çapa makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tarla sürerken çapa makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Uzunkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Deveci (64), evinin yakınındaki tarlayı sürdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Deveci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yusuf Deveci, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçi öldü - Son Dakika


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