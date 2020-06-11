Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı - Son Dakika

Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı

Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolünü imzaladı.

Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı

ANTALYA - Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolünü imzaladı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Çıralı Plajı aynı zamanda Antalya'daki 9 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından bir tanesi. On binlerce kişinin sadece deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yuvalardan yavruların çıkışını izlemek için ziyaret ettiği Çıralı ile ilgili olarak Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında deniz kaplumbağalarını koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Kooperatif Başkan Yardımcısı Ramazan Şahin ile Yönetim Kurulu üyesi Ali Köylüoğlu ve Belediye Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber katıldı.

İmzalanan protokolün amacı, Kemer'de bulunan Çıralı kumsalı ve Çıralı ile Tekirova arasındaki koylar olan Maden Koyu, Beycik Bükü, Boncuk Bükü, Küçük Boncuk Koyu ve Mehmetali Bükü kumsallarında deniz kaplumbağası popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması faaliyetleri ile ilgili Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifine araç, gereç ve personel desteği sağlamak, Deniz Kaplumbağaları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda, fuarlarda gerekli tanıtım yapmak, konu ile ilgili tabela, afiş ve broşür yaptırmak olduğu belirtildi.

"Caretta carettaları korumak için çalışıyoruz"

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, Çıralı'nın Kemer'in en güzel mahallelerinden biri olduğunu söyledi. Topaloğlu, Çıralı plajının ve doğasının ne kadar güzel olduğunu tüm dünyanın bildiğini belirterek, "Çıralı sahili, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalanma alanı. Caretta carettaların Türkiye'de 21 tane yuvalanma alanı var. Bunların 9 tanesi Antalya'da. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya ve Çıralı sakinleri yıllardır bu hayvanların korumalığını üstlenmişler. Biz de belediye olarak kendileri ile protokol imzaladık ve 4 personel görevlendirdik. Arkadaşlarımız ve Çıralı sakinleri bu muazzam hayvanların bakımını ve koruyuculuğunu yapacaklar. Biz yerli ve yabancı misafirlerimizi dünyanın en iyi tatil yerlerinden olan Çıralı'ya bekliyoruz. Caretta carettalar ve diğer hayvanlar için yaşam alanı sunmak için çalışıyoruz. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya ise Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını hatırlatarak, "Sahili koruma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları daha iyi yürütebilmemiz için belediyemiz ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Kemer Belediyesinin bize olan desteği çok önemli. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da desteklerini asla esirgemiyor. Şu ana kadar 15 yuvamız oldu. Pandemi dolayısıyla sahildeki çalışmalarımız bu sene daha rahat. Belediyemizin de desteğiyle saat 21.00'dan sonra vatandaşların ve turistlerin sahile inmelerini engelliyoruz. Sahilde hiçbir aktiviteye izin vermiyoruz ki, caretta carettalar daha rahat yumurtlama yapabilsin" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı

Ulupınar, Antalya, Kemer, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı - Son Dakika

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