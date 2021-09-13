Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu - Son Dakika

Veteriner hekim Uzun, yaptığı açıklamada, önceden tespit ettikleri iki yuvanın takibini titizlikle yaptıklarını bildirdi.

Yuvaların açılması sırasında, kentte tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistler, deniz kaplumbağalarını telefonla görüntüledi.

Yuvadan 10 caretta caretta daha çıkaran Uzun, dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların yavrularını denizle buluşturdu.

Kemer sahilinde koruma çalışmalarını sürdüren Kemer Belediyesi veteriner hekimi Fevzi Uzun , Kiriş Mahallesi'ndeki sahilde daha önce 75 yavrunun denize kavuştuğu iki yuvayı açtı.

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