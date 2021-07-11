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Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika

Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı

11.07.2021 09:29

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu. İlk yuvadaki 56 yumurtadan çıkan 22 yavru caretta caretta zorlu yolculuğa başladı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yavruları denize gitmeye başladı. İlk yuva açılışında çok sayıda yerli ve yabancı turist de bu anları takip etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi arasındaki protokol ile koruma ve izleme çalışmaları kapsamında 100 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da 13 Mayıs 2021 tarihinde sahile çıkarak yumurta bırakan caretta carettanın yuvası açıldı. Yuvadaki 56 yumurtadan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluşurken, geri kalan yumurtalar ise dölsüz ve embriyo olarak kaldı. Aynı zamanda bu yuvadan ilk defa ısıölçer konularak alınan veriler takip edilmeye başlandı.'İNŞALLAH BU SENE İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ'Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün 2021 yılının ilk deniz kaplumbağası yuvasını açtık. Birkaç gün önce yavru çıkışlarımız başlamıştı bu yuvanın kontrol açılışını yaptık. 56 yumurtamız varmış yuvamızda bunun 22 tanesi canlı olarak denize gitmiş. Diğerleri ise bazı sebeplerden dolayı kimisi dölsüz ve embriyo şeklinde ölü kalmış. Bu yıl şu ana kadar iyi bir yıl geçiriyoruz. Bu sene bayağı deniz kaplumbağası yuvamız arttı. Şu ana kadar 100 tane yuvamız var. Geçen seneki yuva sayısını yakaladık. İnşallah bu sene iyi bir sezon geçireceğiz. Şu anda turizm sezonu başlaması nedeniyle Çıralı'ya gelen tatilcilerimizin bu konuda hassas olmalarını istiyoruz. Geceleri sahillerde ışık, ateş ve gürültü yapılmamasını, uyarıcı arkadaşlarımızın kurallarına uymalarını istiyoruz. Bunlarla beraber Çıralı'da yaşamak istiyoruz" dedi.'YUVA SICAKLIKLARINA GÖRE CİNSİYET ORANLARINI SAPTAYACAĞIZ'

Çıralı Kıyı Koruma Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz de "Bugün Çıralı'da ilk yuvamızda yavru çıkışımız bitmişti ve bu yuvamızın açılışını gerçekleştirdik. Bu yuvamızın içinde bir de ısıölçerimiz vardı. Biz bu ısıölçerleri burada yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere yerleştiriyoruz. Bunlarla ilgili rapor hazırlayıp sezon sonunda bunlarla ilgili bir de yayınımız olacak. Yuvalardaki ısı ortalamasını ölçüyoruz. Çünkü caretta carettaların cinsi yuvanın ısısıyla belirleniyor. Yuvadaki ısı 29 derece ve aşağısındaysa daha çok erkek yavrular çıkıyor. 30 derece ve üzerinde de daha çok dişi yavrular çıkıyor. İklim değişikliğiyle bazı değişiklikler bekliyoruz. Uzun ve orta vadeli çalışmalarımız var. Bu çalışmalar da yuva sıcaklıklarına göre cinsiyet oranlarını saptayacağız. Bunun için de bu ilk verileri bu çıkarttığımız ısıölçerden de alacağız" diye konuştu.


Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı

Ulupınar, Türkiye, Çıralı, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı - Son Dakika


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