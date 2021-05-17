Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı - Son Dakika

Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı

17.05.2021 14:16

Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı Yavru çıkışları Temmuz ayında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam edecek Motorlu araçların bölgeye girmemesi için önlemler alınıyor Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü Boğaz mevkiinde Caretta Carettalar ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.

Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı

Yavru çıkışları Temmuz ayında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam edecek

Motorlu araçların bölgeye girmemesi için önlemler alınıyor

ANTALYA - Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü Boğaz mevkiinde Caretta Carettalar ilk yumurtalarını bırakmaya başladı. DEKAFOK Başkanı Seher Ulaş, "Mayıs ayı itibari ile Caretta annelerimiz sahillerimize yumurtlamak için çıkış yapmaya başladı. Bu yılın ilk yuvası mendirek bölgemizde. Yuvamızı kafesle koruma altına aldık. Yavru çıkışlarının temmuz ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.

Manavgat Irmağı'nın denize döküldüğü boğaz mevkiindeki Caretta Carettalar, yumurtalarını kazdıkları çukurlara bırakmaya başladı. Caretta Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği, motorlu araçların bölgeye girmemesi için çeşitli önlemler alıyor. DEKAFOK Başkanı Seher Ulaş, her yıl binlerce deniz kaplumbağasının Manavgat Sahilleri'ne yumurta bıraktığını, dernek yönetimi ve çevre gönüllüleriyle birlikte sahillerde yuvaları korumak amacıyla nöbet tuttuklarını, carettaların sahile çıkması sırasında sorun yaşamamaları için çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

"Gerekli itinayı gösterelim"

Caretta Carettaların yumurtlama döneminin mayıs ayı itibariyle başladığını belirten Seher Ulaş "Kendi imkanlarımızla Kısalar'dan Avsallar'a kadar 65 kilometrelik Manavgat Sahilleri'nde hizmet veriyoruz. Mayıs ayı itibari ile Caretta annelerimiz sahillerimize yumurtlamak için çıkış yapmaya başladı. Bu yılın ilk yuvası Mendirek bölgemizde. Yuvamızı kafesle koruma altına aldık. Yavru çıkışlarının Temmuz ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam edecek. 2020 yılında başarılı çalışmalarımızın sonucunda sahillerimizde 62 bin Caretta Caretta yavrusunu denizlere uğurladık. Ayrıca nesli tükenmekte ve dünyada sadece 400 tane Akdeniz Fokunun 2 tanesini balıkçılarımızın ve toplumun duyarlılığı sayesinde koruduk. Yine 6 bin kök endemik bitki kum zambağını güvenli alana taşıdık" diye konuştu.

"İstilacı balon balığı yumurtasını tüketiyorlar"

Carettaların özellikle denizanası ve balon balığı yumurtalarını yiyerek popülasyonunu engellediğini belirten Ulaş "En önemli faydalarından bir tanesi, mutasyona uğramış istilacı balon balığı yumurtasını tüketmeleri. Bununla ilgili birçok akademisyenin ve dalgıçların beyanları ve öngörüleri var. Manavgat Caretta Carattalar için Akdeniz bölgesinde en önemli yuvalama havzalarında bir tanesi. Belki de,Carettalarımız olduğu için balon balığı vaklaarını Manavgat'ta neredeyse hiç duymadık, görmedik" şeklinde konuştu.

"En büyük tehlike motorlu araçlar ve ateş yakılması"

Caretta yuvalarına en büyük zararı sahillerde dolaşan motorlu araçların, ateş yakılmasının, yapay ışık, ses ve havai fişek patlatılmasının verdiğini belirten Ulaş, buna karşı doğa koruma ekipleri, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri işbirliğinde uyarılar yaptıklarını, uymayanlara ise cezai işlem uygulandığını söyledi.

Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı
Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı
Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı
Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı - Son Dakika


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